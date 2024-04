Megan Fox ha commentato le polemiche e i commenti scatenati online dopo che Chelsea Blackwell, una delle concorrenti della stagione 6 di Love is Blind, ha sostenuto in un episodio di essere la doppelganger della star.

Il fidanzato della giovane, Jimmy Presnell, aveva negato che ci fosse una somiglianza, scatenando innumerevoli commenti sui social media in cui si ironizzava su quanto dichiarato da Blackwell e la si prendeva in giro.

Fox, intervistata da E! News, ha ora rivelato che moltissime persone l’hanno informata di quanto accaduto:

Non ho mai avuto così tante persone che mi scrivevano messaggi su qualcosa. Non guardo molto la tv. Ma ho avuto molte persone che mi hanno scritto e fermata. Persino altre celebrità a eventi come i party degli Oscar mi hanno chiesto: ‘Guardi Love is Blind?’. E ho risposto ‘No, ma so di cosa stai parlando’.

Blackwell aveva spiegato che aveva provato a contattare Megan per chiederle scusa per averla “coinvolta in questo casino”, aggiungendo che il paragone era solo uno sciocco commento che aveva fatto dopo un appuntamento di cinque ore e in risposta al fatto che Jimmy le avesse detto che somigliava a Christian McCaffrey.

Fox ha ribadito che Chelsea non ha nulla di cui scusarsi, aggiungendo:

Non l’ho visto, ma in generale penso che nessuno meriti di essere bullizzato. Non penso se lo sia meritato. Credo che le persone abbiano reagito in modo troppo duro. Ho visto una sua foto. Al cento mille per cento, le persone le hanno detto ‘Somigli un po’ a Megan Fox’. Credo che stia dicendo la verità e spero che abbia ancora quella scintilla negli occhi. Spero che il mondo non gliela abbia rubata. La mia è morta molto tempo fa dopo essere bullizzata per 20 anni. Spero che non sia accaduto a lei. Le auguro il meglio.

