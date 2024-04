Melrose Place sembra destinata a tornare sugli schermi televisivi con un nuovo reboot con star Heather Locklear, Laura Leighton e Daphne Zuniga.

Lo sviluppo del progetto è stato affidato a Lauren Gussis e le tre attrici saranno coinvolte come produttrici esecutive, in collaborazione con Tiffany Grant e Jason Weinberg.

CBS Studios sta sostenendo il possibile reboot e la sinossi delle puntate:

Quando uno dei loro più cari amici muore improvvisamente, gli abitanti di Melrose Place si ritrovano per onorare il defunto. Ma la pressione legata alla reunion presto fa venire alla luce vecchi traumi, fa rinascere vecchi legami e dà nuova forza a vecchi risentimenti, oltre a far rivelare nuovi segreti che fanno scivolare i personaggi in un dramma caotico che ricorda il passato, ma con una prospettiva molto più moderna.