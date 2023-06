Percy Hynes White, interprete di Xavier Thorpe nella serie Mercoledì, ha risposto alle accuse di molestie sessuali con una storia su Instagram in cui si proclama innocente.

A gennaio, in una serie di tweet ora non più online, si sosteneva che avesse violentato alcune ragazze, anche minorenni, e di aver avuto comportamenti offensivi nei confronti di alcune giovani online, oltre ad aver bullizzato delle teenager e aver inviato foto e messaggi offensivi.

Il ventunenne si è ora difeso sostenendo:

Alcuni mesi fa, qualcuno che non ho mai incontrato ha iniziato una campagna di disinformazione contro di me online. A causa di tutto questo, la mia famiglia è stata vittima di doxing, e i miei amici hanno ricevuto minacce di morte. Le voci sono false. Non posso accettare che io venga ritratto come qualcuno di bigotto o penalmente negligente nei confronti della sicurezza delle persone. Queste sono le accuse senza fondamento e dannose che possono creare mancanza di fiducia nei confronti delle vittime.