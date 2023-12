Tim Burton e Jenna Ortega torneranno a collaborare per Beetlejuice 2, ma l’anno prossimo si riuniranno anche per girare la seconda stagione dell’acclamato successo di Netflix Mercoledì. Anche se la produzione non inizierà prima della primavera del prossimo anno, What’s on Netflix avrebbe scoperto alcuni dettagli del casting per tre nuovi personaggi della seconda stagione, e tutti e tre saranno, secondo quanto annunciato, dei series regular. I nuovi personaggi sono Karloff, Wolfgang e Annie, ma fortunatamente ci sono altri dettagli oltre ai loro nomi.

Karloff è descritto come un adolescente giovane e atletico e l’attore dovrà indossare delle protesi. Questo apre la porta a numerose possibilità di personaggi, dato che lo show abbraccia molteplici concetti di personaggi di dimensioni superiori a quelle reali.

Il secondo nuovo personaggio è Wolfgang, anche lui un adolescente maschio, descritto come affascinante e sicuro di sé. Il sito web fa notare che potrebbe esserci un collegamento con lo zio Wolfgang, che compare in un episodio della serie animata del 1992, ma si tratta solo di una possibilità.

Il terzo personaggio è Annie, una ragazza di età compresa tra i 12 e i 14 anni che viene descritta come una ragazza intelligente e molto saggia. Visti i numerosi personaggi con cui Mercoledì ha interagito nella prima stagione, sia nel presente che nel passato, questo personaggio potrebbe avere delle interazioni piuttosto interessanti con Mercoledì se dovessero incrociarsi, ma non ci resta che aspettare e vedere.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili