Michael Imperioli è tornato a parlare del suo commento contro gli omofobi e i bigotti con cui dichiarava in modo sarcastico la sua richiesta di vietare la visione dei film e delle serie tv in cui ha recitato, condividendo online un chiarimento sulla questione.

L’attore ha ora scritto online:

Acune persone non hanno colto l’ironia che stavo esprimendo. Il post era un approccio satirico e simbolico alla direzione in cui le decisioni platealmente discriminatorie della Corte Suprema ci sta portando come nazione: nella divisione totale e possibilmente in una situazione persino peggiore.