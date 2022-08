Mike Tyson si è sfogato ancora una volta sui social media criticando Hulu in merito a Mike, la serie sulla sua vita. L’ex pugile non è contento che il servizio di streaming abbia prodotto una serie biografica senza il suo permesso e senza un compenso per aver raccontato la sua storia.

“Non lasciatevi ingannare da Hulu. Non appoggio la loro storia sulla mia vita. Non è il 1822. È il 2022”, si legge nella dichiarazione di Tyson su Instagram. “Hanno rubato la storia della mia vita e non mi hanno pagato. Per i dirigenti di Hulu sono solo un n**** che possono vendere all’asta”.

Nel post sui social media, Tyson ha scritto: “Hulu è la versione streaming dello schiavista. Hanno rubato la mia storia e non mi hanno pagato”.

L’ultimo post di Tyson è arrivato subito dopo un’altra notizia pubblicata sempre su Instagram, in cui elogiava il presidente dell’UFC Dana White per essersi presumibilmente rifiutato di promuovere la serie di Hulu.

“Hulu ha cercato di pagare disperatamente mio fratello @danawhite milioni senza offrirmi un dollaro per promuovere la loro storia sulla mia vita”, ha affermato Tyson in una dichiarazione postata su Instagram. “Lui ha rifiutato perché onora l’amicizia e il trattare le persone con dignità. Non dimenticherò mai quello che ha fatto per me così come non dimenticherò mai quello che Hulu mi ha rubato”.

Al panel di Hulu del Television Critics Tour di giovedì, la showrunner del progetto, Karen Gist, ha affrontato il tema della natura non autorizzata del progetto. “Volevamo solo raccontare una storia imparziale e lasciare che fosse il pubblico a decidere cosa pensare o sentire”, ha detto Gist. “Sfidare ciò che le persone pensano di sapere su Mike e sperare che escano dalla serie con qualcosa di diverso su cui riflettere. Che vi piaccia o lo odiate, la storia vi fa interrogare su quanto la società sia stata complice? Questa era l’intenzione, questa era la stella polare della stanza degli sceneggiatori mentre creavamo le storie”.

Non è la prima volta che il campione dei pesi massimi critica Hulu per la serie biografica. Già nel febbraio del 2021, Tyson si era rivolto a Instagram per alzare la voce contro lo streamer dopo l’annuncio del progetto.

