La storia di Millennium – Uomini che odiano le donne, tratta dai romanzi di Stieg Larsson, diventerà una serie tv e Amazon e MGM Studios hanno annunciato che Veena Sud ne sarà la showrunner.

Il progetto è in fase di sviluppo dal mese di maggio 2020 e, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe portare sugli schermi degli eventi inediti con al centro Lisbeth Salander. I produttori non hanno però confermato alcun dettaglio.

Salander è la protagonista, accanto a Mikael Blomkvist, dei tre romanzi scritti da Larsson prima della morte che compongono la trilogia Millennium, poi adattati in film. David Lagercrantz e Karin Smirnoff hanno poi proseguito il racconto con altri romanzi. I libri hanno in totale venduto oltre 100 milioni di copie.

Sud si è occupata in precedenza di The Killing, serie basata sulla serie danese Forbrydelsen, e recentemente di Seven Seconds, progetto basato sul film russo The Major, che affrontava il tema della violenza della polizia e del razzismo in America.

Tra i suoi progetti anche The Stranger, targato Quibi, e Cold Case.

Che ne pensate di Veena Sud come showrunner della serie Millennium – Uomini che odiano le donne?

Fonte: Variety