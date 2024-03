Millie Bobby Brown non ha alcuna intenzione di evitare le discussioni riguardo al presunto cambiamento del suo accento, oggetto di numerosi commenti sui social media, che sembra essere drasticamente mutato da quando ha trascorso più tempo in America. La celebre interprete di Stranger Things ha recentemente espresso le sue opinioni durante un’intervista con Max Balegde, una rinomata personalità di Internet.

Durante la conversazione, Brown ha affrontato le diverse speculazioni che sono emerse sui social nell’ultimo periodo riguardo alla presunta perdita del suo accento britannico, considerato che ora vive principalmente negli Stati Uniti: “Sono un’attrice. Il mio percorso è cresciuto sotto gli occhi del pubblico. La mia crescita è stata influenzata dall’America. Quando sono sul set, interpreto personaggi e mi adatto, cercando di catturare l’essenza delle persone che sto impersonando!“.

Ha spiegato che le voci e gli accenti delle persone che le stanno accanto – come quella del suo fidanzato Jake Bongiovi, figlio di Jon Bon Jovi – influiscono in modo particolare sul suo modo di parlare. Ma ha sottolineato che quando è in Inghilterra, il suo accento originario emerge maggiormente.

“Non posso fare a meno di farlo quando sono vicino al mio fidanzato, o quando sono con persone come Jimmy Fallon, che hanno un accento molto americano, e voglio replicarlo!“. Ha concluso la Brown. “E ora che sono in Inghilterra, voglio replicare quell’accento! Non lo faccio intenzionalmente e mi dispiace se vi offende, ok? Ma ascoltate, sto facendo del mio meglio! Sto facendo del mio meglio“.

Tutto sembrerebbe essere partito dopo l’apparizione della Brown al Tonight Show con Jimmy Fallon all’inizio del mese, ed è proprio lì che gli utenti sui social media hanno notate che durante la conversazione sembrava che la star di Damsel stesse perdendo il suo accento britannico.

Fonte: Indipendent.co.uk