Mindhunter è stato un grande successo di Netflix. Basandoci sul sito aggregatore di recensione Rotten Tomatoes vediamo che la prima stagione della serie di David Fincher ha ottenuto il 96% di recensioni positive e la seconda stagione il 99%.

I costi notevoli e le difficoltà di produzione hanno però fatto sì che, nonostante il successo, Netflix cancellasse il progetto dopo due sole stagioni.

L’attore Holt McCallany (interprete di Bill Tench) ha riflettuto con Awards Daily a proposito dell’improvvisa cancellazione, dicendosi estremamente soddisfatto del lavoro svolto.

Volevo che Mindhunter venisse cancellato dopo due stagioni? No, ma non era una mia decisione. È stata una decisione del mio amico David! Capisco, accetto e vado avanti. Resto grato, e lo dico sinceramente, per l’opportunità di aver realizzato [la serie TV cancellata] Lights Out, per l’opportunità di aver realizzato Mindhunter, anche se non sono durate quanto avrei sperato. Sono comunque stato parte di esse, e sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto.