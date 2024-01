Sofia Vergara è stata di recente ospite al The Tonight Show per promuovere la sua serie Netflix di prossima uscita, Griselda, e ha parlato dell’ipotetico reboot di Modern Family.

La serie di successo, di 11 stagioni e conclusasi nel 2020, ha già visto parecchie rimpatriate del cast, molto unito, ma, secondo Sofia, è davvero troppo presto per pensare ad un reboot.

Vergara – Gloria Pritchett nella serie – ha infatti dichiarato parlando della serie e scherzando sull’età di Ed O’Neill, collega e marito sul piccolo schermo:

Assolutamente no, sono passati solo quattro anni. Non so perché, ma non mi sembra giusto. Ci vuole più tempo per un reboot… anche se forse non ne abbiamo molto a disposizione, Ed (Jay Pritchett) è già così vecchio! [ride]