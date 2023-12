Una delle più grandi critiche rivolte ai film del Monsterverse, da Godzilla a Kong, è che i personaggi umani siano decisamente poco memorabili.

In una recente intervista con DiscussingFilm, il regista e produttore esecutivo della serie, Matt Shakman, ha difeso l’universo da queste critiche citando il caso di un film in particolare:

Non sono d’accordo con questa idea sul Monsterverse. Se pensiamo solo a Kong: Skull Island, a Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly, Brie Larson, Tom Hiddleston… ci sono personaggi incredibili in quel film. Sono molto memorabili e le loro storie sono uniche.

Una delle cose che più ci premeva [nella serie] era mostrare l’azione dal punto di vista degli umani, che raccontassimo la stori “da terra”. Non volevamo volare in alto al livello di Godzilla, come succede in molti film. Eravamo più interessati a: “Che effetto fa questo mostro sugli esseri umani che amiamo e a cui teniamo?“.