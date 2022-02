introdurrà le divinità egizie nel, e una di questa sarà, il dio della luna.

Sebbene sarà realizzata in CGI, la divinità verrà doppiata dal premio Oscar F. Murray Abraham, famoso per le sue performance in Amadeus, Tutti gli uomini del presidente, Scarface, Last Action Hero, Inside Llewyn Davis, e The Grand Budapest Hotel. Più recentemente ha prestato la propria voce in Dragon Trainer 3 ed è apparso nella serie HBO The White Lotus.

Al momento non sappiamo ancora quante linee di dialogo avrà Murray Abraham all’interno dello show, ma sappiamo che apparirà di fronte a Steven Grant, probabilmente per donargli i poteri. Qualche settimana fa, vi abbiamo svelato anche le prime reazioni dei fan a Khonshu, potete rivederle in questo articolo. In italiano non sappiamo ancora chi presterà la propria voce alla divinità egizia.

La serie debutterà il prossimo 30 marzo su Disney+.

