ha svelato come ha convintoad accettare il ruolo dinell’omonima serie Marvel Studios, in arrivo a fine marzo su Disney+.

Nell’ultimo numero di Empire Magazine, dedicato alla serie, il capo dei Marvel Studios ha rivelato che per convincere l’attore ad accettare il ruolo è bastato essere collaborativi su ciò che lo show avrebbe affrontato:

Abbiamo sempre amato Moon Knight, ci ha sempre affascinato come qualcosa che non avevamo mai visto. Quindi non appena ci è venuta l’idea per Disney+, è stata una delle prime cose che volevamo fare, perché amiamo quelle storie. Ci è sempre piaciuto Isaac, e a lui piace chiaramente questo mondo; è stato in Star Wars, negli X-Men, ma non avevamo trovato ancora la cosa giusta per lui. Abbiamo iniziato a parlare di Moon Knight e ha avuto un paio di idee brillanti e ci siamo detti “Magari può funzionare” e allarme spoiler: hanno funzionato.