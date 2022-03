Nella featurette dedicata apubblicata da USA Today, il produttore esecutivo Grant Curtis e il protagonista Oscar Isaac si sono concentrati sull’importanza della ricerca d’identità del protagonista.

Il produttore esecutivo Grant Curtis si è soffermato su quanto l’intera storia faccia peso sulle identità del protagonista in una nuova intervista:

È una storia sull’identità e sulla ricerca di se stessi. La domanda che Marc Spector si pone durante l’intera serie è: chi sono io? E come concilierò porzioni del mio passato, presente e futuro con cui non sono per forza d’accordo? Fare i conti con il nostro bagaglio culturale e imparare a convivere con noi stessi è ciò con cui tutti abbiamo a che fare quotidianamente.

Oscar Isaac ha invece parlato del disturbo dissociativo della personalità, di come può attivarsi come meccanismo di difesa:

È sorprendente che il cervello abbia questo meccanismo di sopravvivenza, questo modo per reagire. In un’età molto giovane, se stai attraversando un trauma e un abuso orribili, può succedere che il cervello si divida in una personalità alternativa e in seguito non ha idea di cosa stia succedendo. Altrimenti, muori dentro perché è così orribile. E questo è il lato incredibile, un tipo di bellissimo superpotere.