Morte e altri dettagli non avrà una seconda stagione: Hulu ha infatti confermato di aver cancellato la serie tre settimane dopo che il finale è andato in onda sulla piattaforma streaming.

Scritta e prodotta da Mike Weiss e Heidi Cole McAdams, Morte e altri dettagli vede un cast corale composto da Violett Beane, Mandy Patinkin, Lauren Patten, Rahul Kohli, Angela Zhou, Hugo Diego Garcia, Pardis Saremi e Linda Emond. Dopo il suo debutto, non è mai riuscita a entrare nelle classifiche Nielsen Top 10, incluso il finale andato in onda il 5 marzo. Anche la critica non ha apprezzato particolarmente la serie prodotta da ABC Signature. In Italia è disponibile su Disney+.

Nella nostra recensione abbiamo scritto questo:

Un po’ Assassinio sul Nilo, un po’ Knives Out, un po’ Only Murders in the Building così come White Lotus e sul finale anche un pizzico di Triangle of Sadness. C’è persino la frase ad effetto iniziale con cui lo spettatore viene invitato a prestare attenzione ad ogni dettaglio, un classico di ogni racconto giallo che si rispetti. Si perché guardando Morte e altri dettagli (Death and Other Details) sembra quasi di vedere le stringhe di quel famoso algoritmo di cui tanto si parla, intento a confezionare una serie talmente tanto derivativa da contenere praticamente qualsiasi trope del genere.

