Saranno Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez i protagonisti della stagione 2 di Mostro, il progetto antologico prodotto da Ryan Murphy che ha esordito raccontando la storia di Jeffrey Dahmer.

Il nuovo gruppo di episodi racconterà la storia di Erik, parte affidata a Koch (Power Book II: Ghost, They/Them), e Lyle Menendez, ruolo che sarà interpretato da Chavez (General Hospital, Crushed).

La stagione 2 porterà sugli schermi la storia dei due fratelli che, nel 1996, sono stati condannati per aver ucciso i loro genitori, José e Mary Louise “Kitty” Menéndez. I due giovani, dopo aver ammesso gli omicidi, hanno sostenuto di aver agito a causa degli abusi fisici, emotivi e sessuali subiti in precedenza.

Erik e Lyle, nel mese di maggio, hanno chiesto una nuova udienza dopo che Roy Rossello, ex membro della band Menudo, ha sostenuto di essere molestato da José Menendez quando aveva solo 14 anni.

Netflix racconterà la storia dei due giovani anche con un documentario che potrà contare sulle dichiarazioni dei due colpevoli.

Il casting sembra sia stato effettuato prima dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori.

Che ne pensate della scelta dei protagonisti della stagione 2 della serie antologica Mostro?

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili