Laura Karpman, compositrice della colonna sonora di Ms Marvel, ha svelato alcuni retroscena sulla realizzazione del tema principale.

In una lunga intervista con The Wrap, Karpman ha svelato come è stata concepita la colonna sonora:

Volevamo che avesse un suono giovane e alla moda. Volevamo che avesse un suono riconoscibile Marvel. E volevo anche collaborare con musicisti dell’Asia meridionale, perché molti episodi riguardano la sua eredità e il suo background, quindi era fondamentale portare l’autenticità di quelle ricche tradizioni musicali. Inizia in modo molto tradizionale, quasi come ‘Fanfare for the Common Man’ di Aaron Copland. E poi subito cambia e iniziano i ritmi hip-hop che avevo fatto programmare da un fantastico DJ, DJ Dummy. E poi Raaginder, che è un incredibile musicista pakistano, inizia a suonare il violino. Quindi ascolti le prime due battute, poi entri subito in qualcos’altro, poi ne esci ed entri in qualcosa di più misterioso, poi fai qualcosa di più action. Poiché la sua energia è così frenetica, c’è un cambiamento stilistico ogni due o quattro battute. E onestamente, questa è una delle ragioni per cui sono stata coinvolta, perché sono stilisticamente aerobica. So come fare cose del genere. Non è facile, ma posso farcela.

Ms. Marvel ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Oltre alla protagonista Iman Vellani, fanno parte del cast di Ms. Marvel anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

A dirigere gli episodi della serie il duo composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Il team di registi è poi composto da Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. La sceneggiatura di Ms. Marvel è scritta da Bisha K. Ali.

Fonte: The Wrap

