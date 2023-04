NBC ha annunciato il rinnovo di molte delle sue serie, tra cui quelle del franchise di Law & Order, compreso Organized Crime, e gli show ambientati a Chicago.

I primi due progetti che torneranno sugli schermi sono Law & Order e Law & Order: SVU, entrambi rinnovati per 22 puntate, mentre Organized Crime avrà una quarta stagione composta da 13 episodi.

Le fonti di Variety sostengono che il numero inferiore di puntate previsto sia legato a un “piano molto specifico dei produttori” per il prossimo capitolo della storia. La serie ha come protagonista Christopher Meloni nel ruolo di Elliot Stabler ed è arrivata sugli schermi nel 2021. Lo showrunner della serie sarà ora David Graziano, subentrato a Sean Jablonski che se ne era andato durante la realizzazione della stagione 3 per differenze creative.

Chicago Fire ha poi ottenuto il rinnovo per la dodicesima stagione, Chicago P.D. per l’undicesima, e Chicago Med per la nona.

Chicago Fire raggiunge quota 9.5 milioni di spettatori ed è la serie NBC più vista di questa stagione, seguita da Chicago Med che arriva 8.7 milioni e da P.D. che si ferma a 8.5.

Le tre serie, tuttavia, stanno registrando in questa annata dei dati inferiori rispetti a quella precedente.

Dick Wolf ha dichiarato:

Sono felice di continuare il mio rapporto, che dura da quattro decenni, con Universal Television e NBC. Tutti i sei show sono stati rinnovati ed è il riconoscimento definitivo nei confronti dei nostri cast, dei produttori e degli sceneggiatori. Vorrei inoltre ringraziare i nostri fan leali che hanno mantenuto in onda i nostri show della NBC per un totale di 84 stagioni.

Che ne pensate del rinnovo da parte di NBC delle serie di Law & Order e ambientate a Chicago?

Fonte: TVLine, Variety