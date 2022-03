all’età di 65 anni a causa delle complicazioni sulla sua salute causate da un cancro. L’attore aveva recitato in sette episodi della seriecon la parte dell’avvocato, personaggio apparso in vari show del franchise televisivo come, con una presenza in oltre ventiquattro episodi, ein cui ha recitato per alcune puntate.

La famiglia di Ned Eisenberg ha dichiarato in un comunicato rilasciato per annunciare la triste notizia della morte dell’attore:

Come direbbe Ned, era stato attaccato da due rari assassini: un colangiocarcinoma e un melanoma oculare. Nel corso di due anni ha lottato con coraggio contro il cancro in privato continuando a lavorare nello show business per assicurare la copertura delle spese sanitarie a se stesso e alla sua famiglia.

L’attore era nato a New York e aveva iniziato a studiare recitazione durante il periodo trascorso al liceo, ottenendo poi i primi ruoli in vari film, come Terminator, e serie tv negli anni ’80 poco dopo aver completato i suoi studi. Recentemente aveva fatto parte del cast di Omicidio a Easttown nel ruolo del Detective Hauser e in The Blacklist.

Fonte: ComicBook