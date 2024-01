Neil Gaiman ha pubblicato un’importante avviso su Instagram, rivelando poi che si trattava di uno scherzo di un fan.

L’autore ha mostrato la cosa più strana che gli hanno fatto firmare a Sydney, dove si trova per una serie di conferenze. Come potete vedere nella foto qui sotto, si tratta di un avviso per non fare entrare lo stesso Gaiman nel posto in cui viene appeso, almeno fino a quando non “aggiusterà” il finale di Good Omens 2. L’autore ha commentato il tutto con un “Molto creativo”.

La prima stagione di Good Omens ha debuttato a livello mondiale come limited series su Prime Video a maggio 2019 ed è diventata un successo globale. Ciò ha portato al rinnovo della serie per una seconda stagione, che ha debuttato a luglio 2023, esplorando storie che andavano oltre il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel (Michael Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley (David Tennant).

Le riprese della stagione finale del drama comedy-fantasy inizieranno presto in Scozia e debutteranno su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Neil Gaiman sarà ancora executive producer, autore e showrunner. Rob Wilkins di Narrativia, che rappresenta la proprietà di Terry Pratchett, e Josh Cole, head of comedy BBC Studios Productions, saranno anche executive producer. Good Omens è basato sull’amatissimo romanzo Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch (Good omens. Le belle e accurate profezie di Agnes Nutter, strega) di Terry Pratchett e Gaiman. La nuova stagione è prodotta da Amazon MGM Studios, BBC Studios Productions, Blank Corporation e Narrativia.

Con questo annuncio, Amazon MGM Studios continua il suo rapporto con Gaiman, che intrattiene un accordo di prelazione con lo studio, che include la serie in prossima uscita Anansi Boys.

