Netflix ha notato l’enorme successo di Suits nei mesi estivi. La serie, che ha concluso le sue nove stagioni su USA Network nel 2019 ed è disponibile in streaming su Peacock da anni, ha fatto il suo debutto su Netflix a giugno ed è rimasta in testa alla classifica Nielsen per dodici settimane consecutive, un vero record storico. Un successo che ha spinto la NBCUniversal a incaricare il creatore Aaron Korsh di sviluppare una nuova serie legata a Suits.

Nel frattempo, nell’annunciare gli ottimi risultati trimestrali ieri sera, Netflix ha confermato di essere alla ricerca di altre serie su licenza che provochino lo stesso “effetto Suits”:

Questo legal drama ha fatto il suo debutto su USA Network nel 2011 ed è andato avanti fino al 2019. Nonostante fosse disponibile su altre piattaforme, le prime otto stagioni nel mese di luglio hanno infranto record di visualizzazioni su Netflix. Proporre contenuti su licenza è sempre stata una parte importante della nostra strategia di programmazione. E così, mentre l’ambiente competitivo si evolve, potremmo avere ancor più opportunità di acquisire titoli su licenza da affiancare alla nostra programmazione originale. Pensiamo che questo crei maggiore engagement con i nostri membri, generi valore per i detentori dei diritti che traggono beneficio dalla maggiore popolarità dei loro titoli e dai soldi versati da Netflix. Inoltre il successo su Netflix può dare una nuova vita a questi contenuti.

Il successo delle serie su licenza riporta alle origini stesse di Netflix, come ha riconosciuto lo stesso streamer nella lettera agli azionisti: basi pensare a Friends e The Office, tra le serie più apprezzate dagli utenti della piattaforma.

