Netflix: i film e le serie tv più popolari nel 2022

Come si chiude il 2022 di Netflix? Il gigante dello streaming ha attraversato forse uno degli anni più difficili della sua esistenza: dopo l’impennata negli abbonamenti durante il biennio 2020/2021, anche e soprattutto a causa della pandemia e dei lockdown, il 2022 ha visto una frenata che ha fatto chiedere a molti analisti se non sia stato raggiunto il famoso “plateau”. Gli abbonati globali si sono stabilizzati intorno ai 220 milioni, cosa che ha causato un crollo in borsa con conseguente calo nella capitalizzazione, e ha costretto l’azienda ad annunciare e implementare rapidamente una serie di misure per virare verso nuovi obiettivi principali: non più l’aumento nel numero degli abbonati, ma l’ottimizzazione e il miglioramento dei profitti. Ecco quindi che è arrivato il piano base con pubblicità (che ipotizziamo verrà esteso anche agli altri abbonamenti e solo a quel punto darà un forte impulso ai profitti), e nel 2023 arriveranno le prime misure per impedire la condivisione delle password. Nel frattempo vi è stato anche un avvicinamento alle richieste degli esercenti cinematografici con l’uscita in sala, a distanza di un mese dal lancio streaming, di un film come Glass Onion.

Netflix è e rimane in prima linea nella streaming war, e nonostante questa si stia facendo sempre più competitiva rimane la piattaforma più popolare al mondo, ormai un sinonimo di streaming. Sebbene in questo 2022 si sia molto parlato degli inciampi dell’azienda e delle cosiddette “spese matte“, va sottolineato come nel corso dell’anno in realtà Netflix abbia registrato alcuni dei suoi maggiori successi in assoluto, tracciati grazie alle classifiche con cui (in maniera più o meno trasparente, visto che sono dati che non possiamo verificare, nonostante la piattaforma affermi che vengono vagliati da terzi) dal novembre del 2021 vengono comunicati film e serie tv che ottengono i maggiori ascolti ogni settimana.

Ecco quindi la lista dei maggiori successi del 2022 su Netflix, tra film e serie tv.

Film in inglese più popolari su Netflix nel 2022

The Gray Man 6 settimane nella global top 10

Quarto maggiore successo originale di sempre su Netflix – 253,870,000 ore in 28 giorni The Adam Project 8 settimane nella global top 10

Quinto maggiore successo originale di sempre su Netflix – 233,160,000 ore in 28 giorni. Purple Hearts 6 settimane nella global top 10

Settimo maggiore successo originale di sempre su Netflix – 228,690,000 di ore in 28 giorni. Hustle 6 settimane nella global top 10 Il truffatore di Tinder 5 settimane nella global top 10 Il mostro dei mari 7 settimane nella global top 10 Enola Holmes 2 4 settimane nella global top 10 Cheerleader per sempre 6 settimane nella global top 10 The Man From Toronto 6 settimane nella global top 10 Day Shift 4 settimane nella global top 10

Film non in lingua inglese più popolari su Netflix nel 2022

Nel 2022 il film originale norvegese Troll è diventato il nuovo film non in lingua inglese più visto di sempre su Netflix nei primi 28 giorni. Da notare che all’ottavo posto c’è anche Il mio nome è Vendetta.

Troll 4 settimane nella global top 10 (and counting)

Il maggiore successo originale di sempre su Netflix – 152,350,000 ore in 28 giorni Niente di nuovo sul fronte occidentale 5 settimane nella global top 10

Il quarto maggiore successo originale di sempre su Netflix – 101,360,000 ore in 28 giorni Granchio nero 6 settimane nella global top 10 Dalla mia finestra 13 settimane nella global top 10 Due agenti molto speciali 2 6 settimane nella global top 10 Un marito fedele 7 settimane nella global top 10 Carter 4 settimane nella global top 10 Il mio nome è vendetta 4 settimane nella global top 10 (and counting) Testimone Misterioso 5 settimane nella global top 10 Furioza 4 settimane nella global top 10

Serie tv in inglese più popolari su Netflix nel 2022

Stranger Things 4 e Mercoledì si contendono la testa della classifica, ma è Stranger Things a spuntarla se si tiene conto delle ore visualizzate.

Stranger Things 4 La quarta stagione è rimasta in top 10 per 19 settimane

Il maggiore successo di originale di sempre con 1.35 miliardi di ore in 28 giorni Mercoledì 5 settimane nella global top 10 (and counting)

Il secondo maggiore successo originale di sempre con 1.237 miliardi di ore in 28 giorni. DAHMER 7 settimane nella global top 10

Il terzo maggiore successo originale di sempre con 856,220,000 di ore in 28 giorni. Bridgerton 2 11 settimane nella global top 10

Il quarto maggiore successo originale di sempre con 656,260,000 ore in 28 giorni. Inventing Anna 10 settimane nella global top 10

Il nono maggiore successo originale di sempre con 511,920,000 ore in 28 giorni. Ozark 4 La seconda parte è rimasta 8 settimane nella global top 10 The Watcher 5 settimane nella global top 10 The Sandman 7 settimane nella global top 10 The Umbrella Academy 3 5 settimane nella global top 10 Virgin River 4 6 settimane nella global top 10

Serie tv non in lingua inglese più popolari su Netflix nel 2022

Tante le novità in questa top-ten, salvo la quinta stagione di Elite.