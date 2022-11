Netflix ha cancellato Partner Track e The Imperfects

Netflix ha cancellato altre due serie: Partner Track, con star Arden Cho, e The Imperfects, con protagonista Italia Ricci.

Il primo dei due show ha debuttato il 26 agosto con 16.7 milioni di minuti visti durante la settimana di esordio, arrivando alla quarta posizione della Top 10 settimanale di Netflix per i titoli non in lingua inglese.

La seconda serie ha raggiunto il terzo posto nella classifica al suo esordio, avvenuto l’8 settembre, prima di scivolare in basso nella lista dei titoli più visti.

Partner Track si è quindi conclusa con un grande cliffhanger, elemento che sembrava far presupporre il ritorno per una seconda stagione, e Netflix aveva già chiesto a un team di autori di mettersi al lavoro sulle idee per un potenziale secondo capitolo della storia. Nonostante il budget molto ridotto, grazie alla collaborazione con Jax Media, si è comunque deciso di non ordinare il rinnovo dell’adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Helen Wan che raccontava la storia di Ingrid Yun (Cho), i cui ideali vengono messi alla prova mentre cerca di farsi strada nel duro mondo degli avvocati e affronta i sentimenti che prova per Nick (Rob Heaps) e Jeff (Dominic Sherwood).

The Imperfects era invece stata creata da Shelley Eriksen e Dennis Heaton. Al centro della trama c’erano la scienziata Abbi (Rhianna Jagpal), l’artista di fumetti Juan (Inaki Godoy), e la cantante Tilda (Morgan Taylor Campbell), che vengono trasformati in mostri dopo una terapia sperimentale. I tre decidono poi di dare la caccia allo scienziato responsabile della trasformazione per provare a tornare umani.

Fonte: Deadline