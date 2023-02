Netflix: Mare Fuori senza precedenti, la serie ostacola la prima posizione di YOU in Italia

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Mare Fuori continua la sua corsa senza eguali anche su Netflix.

Il fenomeno di Mare Fuori è assolutamente impressionante. La serie italiana è rimasta in vetta anche sul colosso internazionale dello streaming dopo il debutto dei primi 6 episodi della terza stagione su Rai Play. Vi ricordiamo che tra pochissime ore, i restanti sei episodi della terza stagione debutteranno sulla piattaforma della Rai, mentre a partire da mercoledì prossimo, il pubblico della tv generalista potrà iniziare con i primi due episodi su Rai Due per poi proseguire con i restanti episodi a cadenza settimanle. Ma torniamo a Netflix: Mare Fuori ha mantenuto la prima posizione ostacolando la potentissima You, che con la prima parte della quarta stagione si è dovuta accontentare di un debutto in seconda posizione, quantomeno nel nostro paese. Infatti, la serie, nel resto del mondo, ha soddisfatto le aspettative debuttando in prima posizione quasi dappertutto.

Terza posizione per S.W.A.T., la serie procedurale americana con Shemar Moore. Quarta posizione per Physical: da 100 a 1, uno show che vede cento concorrenti in condizioni fisiche perfette gareggiare in una serie di sfide estenuanti per poter primeggiare e conquistare il premio finale in denaro. Segue in quinta posizione la serie dei record Mercoledì. Sesto posto per un altro successo straordinario targato Netflix, Ginny & Georgia, che proprio qualche giorno fa è entrata ufficialmente nella top 10 delle serie in lingua inglese più viste di sempre sulla piattaforma nei primi 28 giorni. Settima posizione per La ragazza di neve, la serie spagnola con Milena Smith che racconta di una giovane giornalista che decide di aiutare una coppia di genitori a ritrovare la loro piccola Amaya, scomparsa durante una processione a Malaga. Ottava e nona posizione per Alchemy of Souls e La Regina del Sud. Chiude Lockwood & Co., la serie britannica che la scorsa settimana è riuscita a conquistare la vetta della classifica delle serie in lingua inglese più viste della settimana con 39,420,000 ore: dopotutto, un risultato discreto. Ma basterà a convincere Netflix a rinnovarla? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

Segnaliamo che la nuova commedia originale Netflix Da me o da te, che vede nel cast Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, ha debuttato in vetta alle classifiche di quasi tutti i paesi dove il servizio è disponibile. La sinossi recita: I migliori amici Debbie e Peter sono poli opposti e si scambiano le case per una settimana scoprendo aspetti delle rispettive vite che potrebbero aprire le porte all’amore.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Mare Fuori YOU (Originale Netflix) S.W.A.T. Physical: da 100 a 1 (Originale Netflix) Mercoledì (Originale Netflix) La ragazza di neve (Originale Netflix) Ginny & Georgia (Originale Netflix) Alchemy of Souls (Originale Netflix) La Regina del Sud (Originale Netflix) Lockwood & Co. (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Da me o da te (Originale Netflix) Dune Il ladro di giorni Lupo Vichingo (Originale Netflix) True Spirit (Originale Netflix) Emoji: accendi le emozioni La rivolta delle ex Il colore del crimine You People (Originale Netflix) Infiesto (Originale Netflix)

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

