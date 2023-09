Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Qui per i dettagli: Netflix cambia metrica per le Top10, Mercoledì batte Stranger Things 4

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie TV più viste in Italia troviamo One Piece, l’adattamento televisivo dell’omonimo manga di Eiichirō Oda che ha conquistato critica e pubblico e che nel corso delle prime ore di sfruttamento ha debuttato alla numero uno in 84 paesi del mondo: un inizio decisamente incoraggiante che beneficerà sicuramente del passaparola. Al secondo posto resiste la serie tv britannica con Evin Ahmad e Sean Teale Who is Erin Carter? Nel corso della sua prima settimana, la serie ha ottenuto la bellezza di 13,200,000 visualizzazioni (circa 75,400,000 ore viste): un buon risultato. Debutto al terzo posto per la nuova stagione di Ragnarok, la serie norvegese con David Stakston.

Quarta posizione per Zone blu – i segreti della longevità, una serie che porta lo spettatore in Grecia, Giappone, Italia, California e Costa Rica per scoprire i segreti di una vita più lunga e salutare. Scende al quinto posto Depp contro Heard, la docuserie che permette al pubblico di ripercorrere il processo che ha visto scontrarsi Johnny Depp e Amber Heard. Durante la seconda settimana di sfruttamento è stata vista in tutto il mondo 8,300,000 volte, confermando gli interesse per questa storia da parte del pubblico. Sesta posizione per la quinta e ultima parte di Disincanto, la serie originale d’animazione Netflix creata da Matt Groening. Settimo posto per Painkiller, un dramma carico di tensione con Matthew Brodercik e Uzo Aduba che racconta di un’azienda farmaceutica che rilascia una pillola che scatena un’epidemia a livello nazionale. Nel corso della sua terza settimana, la serie ha totalizzato 5,600,000 visualizzazioni in tutto il mondo.

Fanalino di coda per la miniserie spagnola con Anna Castillo, Il racconto perfetto, in ottava posizione, Avvocato di difesa – recentemente rinnovato per una terza stagione – al nono posto mentre è Mask Girl a chiudere la top 10.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

One Piece (Originale Netflix) Who is Erin Carter? (Originale Netflix) Ragnarok (Originale Netflix) Zone Blu – I segreti della longevità (Originale Netflix) Depp contro Heard (Originale Netflix) Disincanto (Originale Netflix) Painkiller (Originale Netflix) Il racconto perfetto (Originale Netflix) Avvocato di difesa (Originale Netflix) Mask Girl (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Choose Love – Scegli l’amore (Originale Netflix) Cry Macho Non sei invitata al mio Bat Mitzvah (Originale Netflix) Happy Ending – Il segreto della felicità (Originale Netflix) Un giorno e mezzo (Originale Netflix) Heart of Stone (Originale Netflix) Resident Evil: Welcome to Raccoon City Letters to Juliet Gli idoli delle donne The Equalizer 2 – Senza Perdono

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie TV Film 1 One Piece Non sei invitata al mio Bat Mitzvah 2 Live to 100: Secrets of the Blue Zones L’isola delle coppie 3 Who Is Erin Carter? Hacksaw Ridge 4 The Ultimatum: Marry or Move On Arrival 5 Painkiller Fences 6 Untold: Swamp Kings Big George Foreman 7 Ragnarok Snitch – L’infiltrato 8 Disincanto Choose Love – Scegli l’amore 9 Suits Sausage Party 10 Depp V Heard The Monkey King

Ecco la Top 10 delle serie tv e dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 3 settembre 2023:

# Film TV Series 1 Non sei invitata al mio Bat Mitzvah (739 global points) One Piece (916 global points) 2 Choose Love – Scegli l’amore (570 global points) Who Is Erin Carter? (779 global points) 3 Heart of Stone (424 global points) Live to 100: Secrets of the Blue Zones (575 global points) 4 The Monkey King (346 global points) Ragnarok (498 global points) 5 A Day and A Half (231 global points) Destined with You (339 global points) 6 The Boss Baby (188 global points) Painkiller (227 global points) 7 The Great Seduction (158 global points) Depp V Heard (218 global points) 8 On the Line (141 global points) Mask Girl (165 global points) 9 One Piece 3D2Y: Overcome Ace’s Death! Luffy’s Vow to his Friends (120 global points) The Ultimatum: Marry or Move On (162 global points) 10 Happy Ending (107 global points) Disenchantment (148 global points)

I film e le serie imperdibili