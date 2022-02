Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Non siamo più vivi è ancora la serie più vista in Italia e nel mondo, negli Stati Uniti invece debutta subito in vetta la seconda stagione de Il colore delle magnolie.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo ancora una volta Non siamo più vivi. La serie coreana è ancora una volta la serie più vista al mondo tallonata da Oscuro Desidero, di cui parleremo più sotto. Al secondo posto debutta nel nostro paese Riverdale con gli episodi della quinta stagione, mentre in terza posizione troviamo Dalla mia finestra, film spagnolo che racconta di Raquel, una ragazza che ha una lunga cotta per il suo vicino di casa che si trasforma in qualcosa di più quando lui inizia a nutrire sentimenti per lei, nonostante le obiezioni della famiglia. In quarta posizione troviamo Manifest, che continua una corsa eccellente nel nostro paese. Segue Il colore delle magnolie con gli episodi della seconda e attesa stagione. La serie si trova in prima posizione in diversi paesi, Stati Uniti compresi. Debutto in sesta posizione per la seconda stagione di Dion. Settimo posto per Oscuro Desiderio, la serie messicana giunta alla sua seconda stagione che racconta di un fatidico weekend fuori casa che si conclude in tragedia e che accende la passione di Alma spingendo questa donna sposata a dubitare di chi le sta accanto. Ha fatto il suo debutto in ottava posizione Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Chiudono Il Truffatore di Tinder – che è anche il film su Netflix e di Netflix più visto al mondo nelle ultime 24 ore – e 13 Hours, il film di guerra con John Krasinski e James Badge Dale.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Non siamo più vivi Riverdale Dalla mia finestra Manifest Il colore delle magnolie Dion Oscuro Desiderio Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn Il Truffatore di Tinder 13 Hours

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Il colore delle magnolie Non siamo più vivi Dion La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra Ozark Il Truffatore di Tinder Cattivissimo Me 2 Venne dal freddo Home Team Murderville

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 30 gennaio 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 30 gennaio 2022:

