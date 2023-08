Spike Jonze sarebbe pronto a girare una serie per Netflix con protagonista Joaquin Phoenix. La prima volta che si è sentito parlare di questo progetto è stato un anno fa, quando Matt Belloni ha rivelato che il progetto – molto costoso – aveva già messo insieme un team di sceneggiatori. Un anno dopo, a giugno, Whats-On-Netflix ha confermato i contatti con Phoenix spiegando che si tratterà di una miniserie, e ha aggiunto che Jonze sta lavorando anche a una serie animata sempre per Netflix.

Ora arrivano ulteriori indiscrezioni da WorldOfReel, che spiega che pur essendo una miniserie il progetto prevede due stagioni, e che sarà di genere epico – fantascientifico. Joaquin Phoenix avrebbe accettato di interpretare il protagonista, puntando alla serie come suo prossimo lavoro, visto che le riprese erano fissate per iniziare in autunno. Tuttavia lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha complicato le cose, sospendendo i piani.

Jonze non dirige un film di finzione dal 2013, quando uscì Her. Nel frattempo però ha girato diverse pubblicità e video musicali, ha continuato la sua carriera di produttore e ha lavorato a documentari e spettacoli teatrali, ed è comparso in film come Jackass Forever e Babylon. Nel 2019 ha diretto per Netflix lo speciale stand-up Aziz Ansari: Right Now.

Vi terremo aggiornati!

