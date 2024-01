Netflix ha diffuso le classifiche Top10 della settimana tra il 1 e il 7 gennaio, confermando quanto si percepiva già nel corso del weekend, e cioè il grande successo della serie tv Un inganno di troppo, che ha debuttato in testa con 37.1 milioni di visualizzazioni (oltre 238 milioni di ore visualizzate) e la presenza in Top10 in 91 territori. La serie ha avuto l’intera settimana a disposizione, essendo uscita l’1 gennaio.

Al secondo posto della classifica globale delle serie tv in lingua inglese balza lo speciale The Dreamer di Dave Chappelle, con 10.2 milioni di visualizzazioni. Il 31 dicembre aveva debuttato subito in quinta posizione. Meno convincente l’esordio di The Brothers Sun, quinto con 4.1 milioni di visualizzazioni: basti pensare che è stato battuto da Uno splendido errore, che resiste al quarto posto con altre 4.4 milioni di visualizzazioni.

Sul fronte delle Top10 internazionali, Berlino continua a tenere molto bene come serie non in lingua inglese, piazzandosi sempre in testa e aggiungendo 22.3 milioni di visualizzazioni (il doppio della settimana precedente). Il film non in lingua inglese più visto, invece, è ovviamente La società della neve, che ha totalizzato 22.9 milioni di visualizzazioni battendo anche The Equalizer 3, il film in lingua inglese più visto (14.8 milioni di visualizzazioni). Dopo tre settimane, scende al secondo posto Rebel Moon – Parte Uno: figlia del fuoco.

# TV (English) Weeks in Top 10 hours viewed Runtime Views 1 Fool Me Once: Limited Series 1 238,200,000 6:25 37,100,000 2 Dave Chappelle: The Dreamer 2 9,700,000 0:57 10,200,000 3 You Are What You Eat: A Twin Experiment: Limited Series 1 26,700,000 3:20 8,000,000 4 My Life With the Walter Boys: Season 1 5 33,800,000 7:37 4,400,000 5 The Brothers Sun: Season 1 1 30,200,000 7:20 4,100,000 6 Captains of the World: Season 1 1 17,300,000 4:44 3,700,000 7 The Crown: Season 6 8 21,500,000 8:45 2,500,000 8 Ricky Gervais: Armageddon 2 2,200,000 1:03 2,100,000 9 Obliterated: Season 1 6 13,700,000 6:50 2,000,000 10 Peppa Pig: Season 6 1 3,500,000 2:02 1,700,000

# TV (Non-English) Weeks in Top 10 hours viewed Runtime Views 1 Berlin: Season 1 2 146,400,000 6:34 22,300,000 2 The Manny 2 23,300,000 5:45 4,100,000 3 Gyeongseong Creature: Season 1 3 39,300,000 11:32 3,400,000 4 My Demon: Season 1 7 33,800,000 * 2,800,000 5 Pokémon Concierge: Season 1 2 3,100,000 1:11 2,600,000 6 Welcome to Samdal-ri: Season 1 4 22,500,000 * 2,200,000 7 Single’s Inferno: Season 3 4 21,500,000 11:20 1,900,000 8 True Beauty 6 34,600,000 20:01 1,700,000 9 Yu Yu Hakusho: Season 1 4 6,400,000 4:11 1,500,000 10 Money Heist: Part 1 9 15,200,000 * 1,500,000

# Films (English) Weeks in Top 10 hours viewed Runtime Views 1 The Equalizer 3 1 26,800,000 1:49 14,800,000 2 Rebel Moon — Part One: A Child of Fire 3 25,100,000 2:16 11,100,000 3 Leave the World Behind 5 18,700,000 2:22 7,900,000 4 Exodus: Gods and Kings 1 18,600,000 2:30 7,400,000 5 Aquaman 1 16,800,000 2:23 7,000,000 6 The Super Mario Bros. Movie 6 8,700,000 1:32 5,700,000 7 Leo 7 9,800,000 1:47 5,500,000 8 Those Who Wish Me Dead 1 8,600,000 1:40 5,200,000 9 Bitconned 1 7,700,000 1:34 4,900,000 10 Chicken Run: Dawn of the Nugget 4 8,000,000 1:42 4,700,000

# Films (Non-English) Weeks in Top 10 hours viewed Runtime Views 1 Society of the Snow 1 55,800,000 2:26 22,900,000 2 Thank You, I’m Sorry 2 5,300,000 1:31 3,500,000 3 A Vampire in the Family 2 5,000,000 1:30 3,300,000 4 Annapoorni 1 7,500,000 2:25 3,100,000 5 The Abandoned 1 4,400,000 1:45 2,500,000 6 Cindy la Regia 1 4,500,000 1:48 2,500,000 7 Curry & Cyanide – The Jolly Joseph Case 3 3,500,000 1:38 2,100,000 8 Hi Nanna 1 5,100,000 2:36 2,000,000 9 Kho Gaye Hum Kahan 2 4,000,000 2:15 1,800,000 10 Nowhere 12 2,300,000 1:49 1,300,000

