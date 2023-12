Nel cast della stagione 2 di Night Court (Giudice di notte) non ci sarà Kapil Talwalkar, interprete di Neil.

L’attore ha detto addio al progetto mentre la comedy, secondo le fonti di Deadline, prenderà una direzione creativa diversa.

Negli episodi della prima stagione Neil si ritrovava a lavorare con il giudice Abby Stone, la protagonista interpretata da Melissa Rauch, con cui sembrava stesse per nascere una storia d’amore.

La protagonista era infatti in difficoltà dal punto di vista sentimentale e stava cercando di adattarsi a uno stile di vita completamente nuovo in città.

Rauch aveva sottolineato:

Ha una relazione con Rand, che è una parte della sua vita prima che lei arrivi a New York, e sta cercando realmente di aggrapparsi a tutto questo. La sentiamo parlare molto di lui. Ma sta finalmente trovando il suo posto a New York e rendendosi conto di quello che vuole, oltre ad affrontare ciò che desidera dal punto di vista sentimentale. E questo getta le basi per un triangolo sentimentale con Neil e potrebbe esserci del potenziale nei suoi sentimenti per lei, che si scopriranno e saranno al centro di quello che accadrà tra i due.

Secondo Deadline, tuttavia, la seconda stagione dello show targato NBC sarà narrativamente più simile alla versione originale, mostrando più personalità, personaggi e prospettive.

Fonte: Deadline