La serie Nine Perfect Strangers ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 da parte di Hulu.

Nicole Kidman riprenderà il ruolo di Masha, direttrice del resort al centro della trama, oltre a essere coinvolta come produttrice esecutiva.

Murray Bartlett, recentemente tra gli interpreti di The White Lotus e The Last of Us, sembra farà parte del cast, collaborando nuovamente con Hulu dopo aver recitato in Welcome to Chippendales accanto a Kumail Nanjiani.

Tra gli interpreti delle prossime puntate ci saranno poi Liv Ullmann (Persona), Dolly De Leon (Verdict), Maisie Richardson Sellers (The Originals) e Aras Aydin (Escape).

La prima stagione era ispirata all’omonimo romanzo scritto da Liane Moriarty che mostrava un gruppo di persone che arrivava in un resort nella speranza di ottenere guarigione e trasformazione, seguendo degli insegnamenti per vivere in modo migliore rispetto al passato seguendo le indicazioni di Masha (Kidman).

David E. Kelley ha co-scritto la prima stagione insieme a John Henry Butterworth e Samantha Strauss. Kelley aveva inoltre l’incarico di showrunner e produttore esecutivo.

Alla regia era stato impegnato Jonathan Levine.

Fonte: Variety