Riceviamo e segnaliamo la notizia che Normal People, acclamata serie tv prodotta da BBC Three e HULU e tratta dal romanzo di Sally Rooney, arriverà in chiaro su RaiPlay da domani 19 maggio, dopo il lancio ormai tre anni fa su StarzPlay.

Gli opposti a volte, si attraggono. È il caso di Connell e Mariann, i giovani protagonisti di “Normal People”, la serie drammatica irlandese, tratta dall’omonimo acclamato romanzo di Sally Rooney, che arriva in esclusiva su RaiPlay da venerdì 19 maggio. Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di una cittadina dell’Irlanda Occidentale. Lui è un giocatore di football bello, popolare e atletico; lei è una ragazza timida, solitaria, che evita i suoi compagni di classe e con una situazione familiare complicata. I due sembrano molto diversi e senza alcun interesse in comune, ma quando un giorno Connell va a prendere sua madre che lavora in casa di Marianne, tra i ragazzi scatta la scintilla che li porterà a vivere un rapporto tormentato, fatto di ansie e paure. Ma la storia sostenuta da una forte complicità, insegnerà ai ragazzi a gestire le loro fragilità e – un po’ alla volta – a diventare grandi.

“Siamo davvero contenti che Normal People – sottolinea Elena Capparelli, Direttrice di RaiPlay- si aggiunga alla nostra offerta dedicata al pubblico più giovane. Un pubblico che nei primi mesi del 2023 ha già apprezzato su RaiPlay Mare Fuori, Conversation With Friends, Shake. E che ora ha l’opportunità di vedere sulla piattaforma del Servizio Pubblico una serie delicata e intensa, che ha già riscosso molto successo in altre parti del mondo.” Nel cast: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Sarah Greene, Aislín McGuckin, Éanna Hardwicke, Frank Blake, Eliot Salt, India Mullen, Desmond Eastwood, Sebastian de Souza. Con la sceneggiatura di Sally Rooney, Alice Birch, Mark O’Rowe. Regia di Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald.