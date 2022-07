Norman Lear compie oggi 27 luglio 100 anni e, in occasione del suo compleanno, ha condiviso un video messaggio su Instagram.

L’icona della televisione ha lodato divertito le “meraviglie della scienza moderna” che gli hanno permesso di raggiungere questo traguardo nella sua vita dichiarando:

Mio dio, il miracolo di essere vivo con tutto ciò che abbiamo a disposizione.

Norman aveva iniziato il suo messaggio cantando That’s amore di Dean Martin, con cui aveva lavorato. Lear aveva quindi ringraziato la figlia che stava girando il filmato, sottolineando poi:

Domani compio 100 anni. Mi avete sentito? Domani compio 100 anni!

Il suo messaggio è quindi proseguito con una riflessione:

Ogni persona che mi sta vedendo ora, e chi mi vedrà anche tra qualche mese e molto dopo il momento in cui dirò tutto questo, a prescindere da quando tutti voi lo vedrete… Quello sarà il momento come per me questo è il momento in cui lo sto dicendo. Per me significa che bisogna vivere il momento, quello tra passato e presente e tra presente e passato, tra quello che accadrà dopo e il futuro… Il momento. Apprezzatelo e usatelo. Vi mando il mio affetto.

Norman Lear ha conquistato cinque volte l’Emmy ed è in corsa per ottenerne un sesto grazie alla produzione di Live In Front of a Studio Audience: The Facts of Life and Diff’rent Strokes.

La star della tv è nata il 27 luglio 1922 in Connecticut e ha combattuto durante la seconda Guerra Mondiale prima di iniziare la sua carriera in televisione creando titoli di successo come Sanford and Son, Mary Hartman, Mary Hartman, Maude, All in The Family, Good Times, One Day At a Time, The Jeffersons, The Facts of Life.

