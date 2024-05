Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a maggio 2024.

Heeramandi: The Diamond Bazaar. Adhyayan Suman as Zorawar in Heeramandi: The Diamond Bazaar. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Heeramandi (serie tv) – 1 maggio

Le acerrime nemiche Mallikajaan e Fareedan sono impegnate in una battaglia per la successione di Heeramandi, dove le cortigiane la fanno da regine. L’unica speranza è la giovane Alam, la figlia minore di Mallikajaan. Ma cosa succede quando Alam rinuncia al potere e preferisce l’amore di un solo uomo all’adulazione di molti? Ambientata in India prima dell’indipendenza nel quadro del movimento per la liberazione, Heeramandi è un’epica saga d’amore, potere, tradimenti, lotte e libertà.

A Man in Full. Jeff Daniels as Charlie Croker in episode 103 of A Man in Full. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Un uomo vero (serie tv) – 2 maggio

Quando il magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker si trova ad affrontare un’improvvisa bancarotta, interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie difende il proprio impero da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia.

T・P BON (serie tv) – 2 maggio

Il manga fantascientifico di Fujiko F. Fujio “Time Patrol Bon”, serializzato dal 1978, diventa una serie animata disponibile in esclusiva su Netflix nel 2024. Si tratta della storia fantascientifica di uno studente delle medie di nome “Bon”, che entra per caso nella Pattuglia del tempo e salva coloro che hanno perso la vita in circostanze sfortunate, senza cambiare il corso della storia in modo significativo. Dall’Egitto durante la costruzione delle piramidi, ai monti del Tian Shan sulla Via della Seta, fino ad arrivare al periodo Giurassico in cui vivevano i dinosauri… Tutti resteranno col fiato sospeso esplorando i magnifici panorami e i momenti storici dalla prospettiva di Bon. La produzione dell’animazione è gestita da BONES, lo studio che ha creato “My Hero Academia” tra gli altri, conquistando fan in tutto il mondo. Il regista è Masahiro Ando, noto per il ritratto delicato dei suoi personaggi in opere come “Hanasaku Iroha” e “Sword of the Stranger – Spade senza imperatore”. Nella versione originale Akihisa Wakayama presta la voce al personaggio principale Bon Namihira, mentre la sua amica Ream Stream è doppiata da Atsumi Tanezaki, una brillante attrice premiata per la prima volta come Migliore doppiatrice protagonista e non protagonista durante la diciassettesima edizione dei Seiyu Awards. La musica è di Michiru Ōshima, che continua a lavorare in vari generi che spaziano dai drammi storici alle serie televisive animate. La misteriosa avventura di Fujiko F. Fujio per bambini e adulti sta per iniziare!

Sei nell’anima (film) – 2 maggio

“Sei nell’anima”, il film tratto dalla storia di Gianna Nannini, prodotto da Indiana Production e diretto da Cinzia TH Torrini, con protagonista Letizia Toni nei panni dell’icona del rock femminile italiano, è in arrivo solo su Netflix dal 2 maggio.

Un frammento della storia di una delle voci più incisive e rinomate della nostra musica, trent’anni raccontati partendo dall’infanzia, dalle radici della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di Gianna, tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983.

“Sei nell’anima” accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto.

Fanno parte del cast del film anche Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, e Stefano Rossi Giordani, con la partecipazione di Andrea Delogu che interpreta una giovane Mara Maionchi.

UNFROSTED – (L to R) Jerry Seinfeld (Director) as Bob Cabana, Adrian Martinez as Tom Carvel, Jack McBrayer as Steve Schwinn, Thomas Lennon as Harold Von Braunhut, Bobby Moynihan as Chef Boyardee and James Marsden as Jack LaLanne in Unfrosted. Cr. John P. Johnson / Netflix © 2024.

Unfrosted – storia di uno snack americano (film) – 3 maggio

Michigan, 1963: Kellogg’s e Post, acerrimi nemici nel campo dei cereali, fanno a gara per creare un tipo di biscotto che cambierà per sempre il volto della colazione. Unfrosted è interpretato dallo sceneggiatore e regista Jerry Seinfeld.

John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A. (reality live) – 4 maggio

John Mulaney esplora Los Angeles in sei episodi dal vivo nell’arco di una settimana in cui praticamente ogni comico si trova in città.

Katt Williams: Woke Foke (standup live) – 4 maggio

Katt Williams presenta il suo nuovo speciale comico che sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix dallo YouTube Theater di Inglewood in California nell’ambito dell’evento Netflix Is A Joke

The Roast of Tom Brady (standup live) – 5 maggio

The Roast of Tom Brady, in programma il 5 maggio alle 17:00 PT nell’ambito dell’evento Netflix is a Joke Fest, ora sarà trasmesso IN DIRETTA su Netflix dal Kia Forum di Los Angeles.

Kevin Hart condurrà The Greatest Roast of All Time.

Super Rich in Korea (reality) – 7 maggio

Questa serie unscripted segue le incredibili storie della vita quotidiana di un gruppo di plurimiliardari che vive nel lusso sfrenato. Un miliardario chaebol di Singapore, l’erede di un marchio di lusso italiano, il membro di una famiglia nobile pakistana, la Kim Kardashian del mondo arabo con 50 milioni di follower e una maniaca dello shopping alla Paris Hilton: potrebbero vivere ovunque vogliano nel mondo, ma amano la Corea e l’hanno scelta come loro casa. Entra nel mondo di questi espatriati che appartengono all’1% della popolazione più ricca. Come vivono? Cosa indossano e cosa mangiano? Il reality Super Rich in Korea sbircia nella vita stravagante dei più facoltosi della Corea.

The Final: Attack on Wembley. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

The Final: attacco a Wembley (film) – 8 maggio

L’11 luglio 2021 lo stadio di Wembley era pronto a regalare una vittoria storica alla squadra dell’Inghilterra di Gareth Southgate. La nazionale aveva entusiasmato il paese nel percorso verso la sua prima finale importante dal 1966 e il titolo di campione d’Europa era a portata di mano. Ma quando i tifosi inglesi sono arrivati a Wembley da ogni angolo della nazione, i festeggiamenti si sono rapidamente trasformati in caos. Lo scompiglio ha preso il sopravvento con scene di ubriachezza e assunzione di droghe, mentre i tifosi senza biglietto hanno colto l’opportunità per prendere d’assalto lo stadio. Con avvincenti testimonianze in prima persona e potenti contenuti filmati dal pubblico, questa è la storia drammatica di un giorno iniziato all’insegna dell’euforia e terminato con una nazione sconvolta.

Mother of the Bride. (L-R) Chad Michael Murray as Lucas and Brooke Shields as Lana in Mother of the Bride. Cr. Sasidis Sasisakulporn/Netflix © 2024

La madre della sposa (film) – 9 maggio

Emma torna dall’estero con una notizia scioccante per sua madre Lana: tra un mese si sposerà in Thailandia! E non è finita… Lana scopre che lo sconosciuto per il quale Emma ha perso la testa è figlio dell’uomo che aveva spezzato il cuore a lei molti anni prima.

Bodkin. (L to R) Will Forte as Gilbert Power, Siobhán Cullen as Dove, Robyn Cara as Emmy Sizergh in episode 102 of Bodkin. Cr. Enda Bowe/Netflix © 2024

Bodkin (serie tv) – 9 maggio

BODKIN (titolo provvisorio) è una commedia thriller dalle sfumature dark su un eclettico gruppo di podcaster che decide di indagare sulla misteriosa sparizione di tre estranei in un’idillica cittadina costiera in Irlanda. Ma seguendo varie piste, scoprono una storia ancora più grande e bizzarra di quanto potessero immaginare. Mentre i protagonisti cercano di separare la realtà dalla fantasia riguardo al caso, ai loro colleghi e, cosa più difficile, a se stessi, la serie sfida la nostra concezione di verità e rivela le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o confermare le nostre paure.

Kimler Geldi Kimler Geçti S1. (L to R) Serenay Sarikaya, Boran Kuzum in Kimler Geldi Kimler Geçti S1. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Thank You, Next (serie tv) – 9 maggio

Dopo essersi ripresa dal tradimento del suo primo amore con l’aiuto delle amiche e di un affascinante chef, l’avvocata di successo Leyla Taylan si occupa del caso di divorzio della famosa terza moglie Tuba Tepelioğlu, noto anche come il caso dell’anno. A vedersela con lei è Cem Murathan, un serial killer di relazioni che ha divorziato da tre donne diverse in 15 anni. Leyla difenderà con estrema dedizione la sua cliente da quest’uomo narcisista, ma a far esplodere la situazione sarà proprio il suo coinvolgimento.

El Rey del Cachopo. César Román in El Rey del Cachopo .Cr. Courtesy of Netflix © 2024

El Rey del Cachopo: i crimini di César Román (docuserie) – 10 maggio

Questa docuserie analizza un caso di omicidio che coinvolge uno chef spagnolo che si è creato una brillante carriera grazie a una trama di segreti e false identità.

Bridgerton. (L to R) Luke Newton as Colin Bridgerton, Nicola Coughlan as Penelope Featherington in episode 301 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2024

Bridgerton Stagione 3 – Parte 1 (serie tv) – 16 maggio

Da Shondaland e dalla nuova showrunner Jess Brownell, Bridgerton torna per la una terza stagione e trova Penelope Featherington (Nicola Coughlan) che dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton (Luke Newton) nei suoi confronti ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui. Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente. Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in se stessa e quindi un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli. A complicare le cose per Penelope interviene la rottura con Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amica in un posto molto improbabile. Inoltre, la sua presenza sempre maggiore nell’alta società le rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Thelma l’unicorno (film) – 17 maggio

Thelma è una cavallina dilettante che sogna di diventare una famosa star della musica. In un fatidico momento tinto di rosa e pieno di glitter, Thelma è trasformata in un unicorno e ottiene immediatamente la fama mondiale. Ma questa nuova vita ha un prezzo. Thelma l’unicorno è un’avventura bizzarra, esilarante e commovente dai registi Jared Hess (Napoleon Dynamite) e Lynn Wang (Unikitty!).

The 8 Show (reality) – 17 maggio

Otto individui intrappolati in un misterioso edificio di otto piani partecipano a un gioco allettante ma pericoloso in cui guadagnano denaro col passare del tempo.

Buying London (reality) – 22 maggio

Il magnate immobiliare Daniel Daggers e il suo ambizioso team di agenti di DDRE Global affrontano e mettono alla prova il settore delle case di lusso londinesi nella nuova serie Netflix Buying London. Il team di professionisti si propone di conquistare il mercato immobiliare di alto livello, dalle prestigiose strade di Mayfair alle esclusive enclavi di Holland Park. Seguiamo il gruppo di agenti alle prese con le complessità delle loro vite personali mentre cercano di lasciare il segno nel mondo patinato delle proprietà di lusso.

Garouden: The Way of the Lone Wolf (serie tv) – 23 maggio

“C’è qualcun altro che devo sconfiggere.”

Tratto dalla serie di romanzi di Baku Yumemakura, questo nuovo anime racconta la storia delle convinzioni, del dolore e del conflitto di un uomo.

Al centro dell’azione si trova Juzo Fujimaki, un rivale di Bunshichi Tanba, il protagonista principale dei romanzi originali. In fuga da un passato difficile, Juzo è costretto a gareggiare in un mortale torneo di lotta clandestina. Addestrato nella rispettabile arte marziale nota come “Takemiya-ryu”, Juzo deve intraprendere un percorso pieno di nemici formidabili e demoni personali… mentre cerca di gestire una taglia di tre milioni di yen sulla sua testa e un determinato detective che lo pedina.

El Vendedor de Ilusiones. Cr. Courtesy of Netflix / ©2024

L’impero delle illusioni: il caso Generación Zoe (documentario) – 23 maggio

In un mondo in cui la pandemia ha scatenato il caos e dove la frustrazione e l’incertezza regnano sovrane, un uomo cerca di scuotere i mercati e la coscienza di ognuno con un’iniziativa che coinvolge l’istruzione, la sfera finanziaria e lo sviluppo spirituale. L’impero delle illusioni: il caso Generación Zoe descrive la genesi, la crescita e il crollo della più bizzarra e ambiziosa piattaforma finanziaria dell’America Latina che rispecchia accuratamente il suo eccentrico ideatore Leonardo Cositorto.

In buone mani 2 (film) – 23 maggio

Franco Escamilla: Ladies Man. Franco Escamilla in Franco Escamilla: Ladies Man. Cr. Courtesy of Netflix / ©2024

Franco Escamilla: Ladies’ man (standup) – 23 maggio

Atlas. Jennifer Lopez as Atlas. Cr. Ana Carballosa/Netflix ©2023

Atlas (film) – 24 maggio

Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), una brillante ma misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nell’intelligenza artificiale, si unisce a una missione per catturare un robot rinnegato con cui condivide un misterioso passato. Ma quando la situazione precipita, la sua unica speranza di salvare il futuro dell’umanità dalla IA è fidarsi di quest’ultima.

Mulligan (L to R) Sam Richardson as Vance and Ronny Chieng as Johnny Zhao in Mulligan. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2023

Mulligan – Parte 2 (serie tv) – 24 maggio

Le alleanze vengono messe a dura prova quando il presidente Mulligan e la sua squadra improvvisata di sopravvissuti iniziano a comprendere la triste realtà della vita su un pianeta vuoto e devastato dagli alieni, senza impianti idraulici né cibo e in cui i film sono diventati rappresentazioni teatrali. Per ricostruire la società dovranno affrontare cub scout ostili, una nave da crociera con un segreto mortale e… se stessi.

Dagli ideatori di 30 Rock e Unbreakable Kimmy Schmidt, Mulligan è una serie dei produttori esecutivi Robert Carlock e Sam Means, che rivestono il ruolo di co-showrunner. Tra i produttori esecutivi troviamo anche Tina Fey, David Miner, Eric Gurian, Scott Greenberg e Joel Kuwahara.

My Oni Girl (film) – 24 maggio

L’atteso quarto lungometraggio di Studio Colorido My Oni Girl è una storia fantasy che si svolge tra un ragazzo umano e una ragazza oni (demone). Il film sarà disponibile in tutto il mondo solo su Netflix venerdì 24 maggio.

Il film è diretto da Tomotaka Shibayama, che ha lavorato a Studio Ghibli prima di partecipare alla creazione di spot pubblicitari e altri lavori video per Studio Colorido, per poi debuttare alla regia con Miyo – Un amore felino. La sceneggiatura di My Oni Girl è a cura di Yuko Kakihara, nota per The Apothecary Diaries (2023) e per la serie anime televisiva Chihayafuru. Il character design è affidato a Masafumi Yokota, che ha realizzato l’animazione principale per la sequenza di apertura di The Apothecary Diaries, oltre che per i film Weathering with You – La ragazza del tempo (2019), Si alza il vento (2013) e altri ancora.

Il mondo di questo film è illuminato dalla visione unica degli ideatori e prende vita con linee morbide e colori straordinari. Il progetto si avvale anche delle incredibili interpretazioni di un cast vocale di grande livello, che al fianco di una troupe illustre ha riversato tutto il suo talento nel film. Assisti alla nascita di un capolavoro fantasy che sprigiona le qualità inconfondibili di Studio Colorido, trasformando ciò che è ordinario in straordinario.

Benedict Cumberbatch as Vincent

Eric (serie tv) – 30 maggio

Ambientata a New York negli anni ’80, Eric è una nuova emozionante serie thriller di Abi Morgan che segue un padre alla disperata ricerca del figlio di nove anni scomparso una mattina mentre va a scuola. Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e ideatore del popolare programma televisivo per bambini “Good Day Sunshine” fatica a superare la perdita del figlio Edgar e diventa sempre più angosciato e irascibile. Pieno d’odio verso se stesso e di sensi di colpa per la sparizione di Edgar, Vincent si aggrappa ai disegni del bambino di un mostruoso pupazzo blu di nome ERIC, convinto che se ERIC apparirà in TV, Edgar tornerà a casa. Mentre il comportamento distruttivo di Vincent lo allontana dalla famiglia, dai colleghi di lavoro e dai detective che cercano di aiutarlo, sarà Eric, una conveniente illusione, a diventare il suo unico alleato nel tentativo di riportare il figlio a casa.

I segreti dei Neanderthal (documentario) – 30 maggio

“I segreti dei Neanderthal” invita gli spettatori ad accantonare i preconcetti che i Neanderthal fossero creature poco intelligenti e a scoprire complessi individui altamente creativi attraverso la prospettiva di uno speciale scavo tutt’ora in corso e una rivoluzionaria scoperta: lo scheletro neandertaliano meglio conservato degli ultimi venticinque anni. Con la voce narrante di Sir Patrick Stewart nella versione originale.

Geek Girl. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2024

Geek Girl (serie tv) – 30 maggio

La vita di Harriet Manners viene sconvolta quando finisce a lavorare nel mondo della moda.

A Part Of You. (L to R) Nikki Hanselblad as Lydia, Emil Hedayat as Sam, Olivia Essén as Fanna and Felicia Truedsson as Agnes in A Part Of You. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Una parte di te (film) – 31 maggio

A Part of You è una storia di vita e di morte sull’esperienza di avere diciassette anni e sentirsi il cuore esplodere nel petto.

La sorella maggiore di Agnes ha tutto ciò che lei vorrebbe: è la più popolare a scuola, è l’anima di ogni festa ed esce con Noel. Se solo Agnes potesse essere come lei…

Un evento terribile sconvolge il mondo di Agnes obbligandola a reinventarsi. Improvvisamente sta per ottenere tutto quello che ha sempre desiderato, ma a che prezzo?

NI UNA MAS. Jose Pastor as David, Clara Galle as Greta in episode 02 of NI UNA MAS. Cr. Javier del Cerro/Netflix © 2024

Raising Voices (serie tv) – 31 maggio

Alma ha 17 anni e sta per finire la scuola superiore. Greta e Nata sono le sue due migliori amiche: si conoscono da quando erano piccole, si divertono insieme e affrontano i problemi tipici della loro età, come sentirsi escluse, la gelosia, i problemi con i genitori e persino le relazioni tossiche… Ma quando il profilo @Iam_colemanmiller pubblica una foto con la didascalia “Questa sono io il giorno prima di essere stata violentata”, la normalità non esiste più e le cose cambiano. Come e quando è avvenuta questa aggressione? Chi c’è dietro questo profilo? Quanto c’è di vero in queste accuse e chi è la vera vittima?

