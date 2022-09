Novità Netflix di ottobre 2022: i film e le serie tv in uscita

Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a ottobre 2022: tra film e serie tv originali, ma anche pellicole uscite al cinema come Memorie di una Geisha e The Nun: la vocazione del male. C’è molta attesa per la serie italiana Tutto chiede salvezza (14/10) e film italiani come Per lanciarsi dalle stelle (05/10) e Rapiniamo il Duce (26/10). Arrivano poi il film d’animazione stop-motion Wendell & Wild (28/10) e la serie The Midnight Club (07/10), o la sesta stagione di Big Mouth (28/10).

NETFLIX: NUOVE USCITE IN STREAMING DI OTTOBRE 2022

Memorie di una Geisha (film) – 01/10

Per lanciarsi dalle stelle (film) – 05/10

Derry Girls 3 (serie tv) – 07/10

The Midnight Club (serie tv) – 07/10

Tutto chiede salvezza (serie tv) – 14/10

The Nun: la vocazione del male (film) – 16/10

L’accademia del bene e del male (film) – 19/10

Un medico in famiglia 1-4 (serie tv) – 19/10

From Scratch: la forza di un amore (serie tv) – 21/10

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro (serie tv) – 25/10

Rapiniamo il Duce (film) – 26/10

The Good Nurse (film) – 26/10

Wendell & Wild (film) – 28/10

Niente di nuovo sul fronte occidentale (film) – 28/10

Big Mouth 6 (serie tv) – 28/10

