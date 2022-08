Giuseppe Tornatore collaborerà allo sviluppo della serie tv tratta dal suo film Nuovo Cinema Paradiso, firmandone la sceneggiatura e la regia.

I sei episodi verranno sviluppati dal produttore romano Marco Belardi (Perfetti sconosciuti), che è attualmente negli Stati Uniti con il filmmaker italiano per negoziare un accordo con una piattaforma di streaming americana, tramite la sua casa di produzione Bamboo Production.

L’opera originale aveva conquistato l’Oscar come Miglior Film In Lingua Straniera nel 1990, dopo aver vinto il premio speciale della Giuria al Festival di Cannes del 1989, incassando oltre 12 milioni di dollari ai box office americani.

Blardi ha anticipato che la storia della serie, le cui riprese inizieranno a breve per un debutto sugli schermi nel 2023, sarà la stessa del film e avrà come protagonista il piccolo Totò e il suo amore per il cinema, ma espandendone alcuni elementi narrativi come “la forza di una madre, la solidarietà di un amico, il sesso come taboo, spostamenti forzati, matrimoni e differenze sociali.

Gli eventi saranno ambientati nella cittadina siciliana, inventata, chiamata Giancaldo e offriranno uno sguardo all’Italia post seconda Guerra Mondiale, dando spazio alla voglia di ricominciare e alla passione per i film.

Bamboo sta lavorando allo sviluppo di altre serie tv come quella della RAI che racconterà la storia di Franco Califano, uno show sulla mafia milanese degli anni ’70 per conto di Sky, ideato come spinoff della serie La Mala. Bandiiti a Milano, e Generazione Z, sul neo nascismo e fascismo esistente in Italia, che verrà scritta da Antonio Scurati.

