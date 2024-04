O.J. Simpson, star del football americano e attore, è morto all’età di 76 anni nella giornata di mercoledì 10 aprile a causa di un cancro.

L’ex sportivo era diventato famoso in tutto il mondo per il processo che lo vedeva accusato dell’omicidio, avvenuto nel giugno 1994, dell’ex moglie Nicole Brown Simpson e del suo amico Ron Goldman.

La famiglia ha scritto online:

Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James Simpson, ha perso la sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti. Durante questo periodo di transizione, la sua famiglia vi chiede per favore di rispettare i loro desideri di privacy e grazia.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer. He was surrounded by his children and grandchildren. During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace. -The Simpson Family — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

Simpson, quando la polizia era arrivata per interrogarlo dopo il brutale omicidio, aveva provato a fuggire e la sua Ford Bronco bianca, guidata dall’amico ed ex compagno di squadra A.C. Cowlings, era stata avvistata sull’autostrada di Orange County, dando vita a un inseguimento seguito in diretta dagli spettatori. Cowlings aveva dichiarato alla polizia che Simpson lo stava minacciando con una pistola puntata alla testa e le autorità gli avevano permesso di tornare a Rockingham Avenue a Brentwood, dove Simpson era quindi stato preso in custodia.

Il processo, trasmesso in tv, aveva tenuto incollati agli schermi milioni di spettatori che hanno seguito ogni momento, anche quelli diventati memorabili come la prova del guanto ritrovato sulla scena del crimine.

La giuria aveva poi stabilito, in meno di tre ore, che O.J. fosse innocente.

Il processo era poi stato fonte di ispirazione per la miniserie The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, prodotta per FX dal team di Ryan Murphy.

O.J. ha inoltre recitato in serie tv come Dragnet, It Takes a Thief, Medical Center e Ironside. Dal 1983 al 1985 era inoltre stato un commentatore di Monday Night Football per ABC.

Tra i suoi progetti per il grande schermo ci sono inoltre film come The Towering Inferno, Capricorn One e Una pallottola spuntata.

Nel settembre 2007, Simpson ha guidato un gruppo di uomini armati in un hotel-casino di Las Vegas nel tentativo di recuperare della memorabilia che riteneva fosse stata rubata. Dopo un processo durato 3 settimane, il campione è stato condannato a 33 anni di carcere ed è uscito su cauzione nell’ottobre 2017.

La sua storia era stata al centro di numerosi progetti come The O.J. Simpson Story, American Tragedy, OJ: Trial of the Century, O.J.: Made in America. Simpson era poi apparso asnche nella serie di Showtime Who Is America?, in cui Sacha Baron Cohen aveva provato a ottenere una sua confessione.

