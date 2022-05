Penso che vedrete sicuramente di più su Owen e Beru, quindi sì, le persone avranno sicuramente più un’idea di chi sono a quel punto. E, naturalmente, il nostro ruolo è proteggere Luke, quindi è su questo che si concentreranno, ma dovrai vedere tutti i piccoli dettagli. Ma sicuramente capirete di più dei personaggi.

tornerà al fianco diin, nei panni di zia Beru, la tutrice di Luke Skywalker.In una recente intervista con Comic Book l’attrice ha raccontato l’emozione di tornare su un set di Star Wars, dopo aver partecipato a Episodio II, Episodio III e alle serie animate, suggerendo che vedremo di più dei due personaggi:

L’attrice ha poi parlato di come è stato tornare nei panni del personaggio dopo tutti questi anni:

È stato davvero come tornare facilmente indietro nel tempo, ho sentito che era facile interpretare di nuovo Beru. Poi Deborah è così concentrata sul personaggio, sulle emozioni e su tutte le complessità che ne derivano, quindi è stata davvero d’aiuto con fattori precisi da aggiungere. Ma sì, è uno di quei ruoli in cui è facile rientrare.

Piesse ha poi scherzato su un possibile spin-off dedicato a Owen Beru, qualcosa di simile a This is Us ma su Tatooine:

Potrebbe essere, sì, con delle dinamiche familiari, le difficoltà quotidiane della vita nella fattoria dei Lars. Oppure potrebbe seguire la loro esperienza agricola e la vita che c’è là fuori, con tutte le diverse creature che incontrano. Sì, c’è molto spazio per la creatività in uno spin-off del genere.

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio.

