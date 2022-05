arriverà sugli schermi il 27 maggio e, per ora, non si è parlato della possibile realizzazione della stagione 2, a differenza di altri progetti come Andor.La serie con star Ewan McGregor, anche nei materiali promozionali, viene invece descritta come se fosse una storia destinata a concludersi con una sola stagione.

Ewan McGregor ha però ammesso:

Mi piacerebbe realizzare un’altra stagione? Sì, mi piacerebbe farne un’altra.

L’interprete del cavaliere jedi ha infatti amato profondamente l’esperienza vissuta sul set:

Lavorare con Deborah Chow è stato grandioso e gli attori che abbiamo in questo progetto sono stati davvero fantastici, e la troupe è stata semplicemente… Non riesco a parlarne. Lavorare con tutti è stato semplicemente meraviglioso. Non vedevo l’ora di tornare a lavorare ogni giorno ed è davvero significativo. Fino alla fine ho amato l’esperienza.

McGregor ha inoltre dichiarato che è stato bello lavorare a un progetto così atteso dai fan, sottolineando:

Rendere le persone felici è bello. Ed è bello sapere che tutti gli sforzi compiuti nel realizzare questa serie soddisferà i fan. Penso non saranno delusi. Alcuni lo saranno, ma non si può soddisfare sempre tutti. Ma sapere che ci saranno tante persone felici grazie al nostro lavoro è una bella sensazione.

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio.

