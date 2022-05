In attesa dell’uscita di, il protagonistaha commentato leriguardanti la serie in arrivo su Disney+ dal 27 maggio.

Durante un’intervista rilasciata a Magic Radio, l’interprete del cavaliere jedi ha raccontato:

Ho visto alcune analisi del teaser trailer e del secondo trailer e sono piuttosto divertenti. Semplicemente perché così tante persone hanno così tante idee diverse su quello che verrà mostrato e sui personaggi che appariranno, sulla direzione che prenderà la storia.

Ewan ha quindi sottolineato:

La maggior parte sono sbagliate, quindi è piuttosto divertente da vedere.

Tra le ipotesi dei fan emerse negli ultimi mesi ci sono quelle relative alla presenza di personaggi legati ai film prequel come Qui-Gon Jinn, che tornerebbe in versione “Fantasma della Forza”, Bail Organa (Jimmy Smits), e una giovane principessa Leia.

Per ora non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà nella serie Obi-Wan Kenobi.

Che ne pensate? Quali teorie dei fan sulla serie Obi-Wan Kenobi sperate siano vere?

Fonte: MagicRadio