ha ripreso il ruolo dinell’attesa serie in arrivo il 27 maggio, ma il suo legame con la saga risale a quando era ancora un bambino e ha visto suorecitare nella trilogia originale.

Denis Lawson appare infatti in tutti i tre film diretti da George Lucas nel ruolo del pilota della Ribellione Wedge, che partecipa anche all’assalto alla Morte Nera e alla battaglia di Hoth. Il personaggio sopravvive fino alla fine della storia originale.

McGregor, durante un’apparizione al talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha ricordato l’esperienza di vedere lo zio sul grande schermo insieme al fratello.

L’interprete del cavaliere jedi ha spiegato:

Mi ricordo che stavo aspettando fuori dalla scuola. Avevo cinque o sei anni ed ero lì con mio fratello. Mio padre e mia madre ci sono venuti a prendere e ci hanno portato nella “grande città” per vedere un film in cui appariva mio zio Dennis. E quindi siamo andati ed eravamo così entusiasti perché lo zio era in un film. Era eccitante! E poi ci siamo seduti ed era Guerre Stellari! Ci ha entusiasmati!