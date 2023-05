Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, è tornata a parlare della tanto vociferata stagione 2 di Obi-Wan Kenobi.

Ospite al podcast di EW Dagobah Dispatch, Kathleen Kennedy è tornata a parlare della serie tv:

Esito sempre a dire di no a più Obi-Wan Kenobi. Forse finiremo per fare qualcosa che verrà incorporato in alcune delle altre storie che stiamo facendo, o alla fine in un film, ma chi lo sa? Ma al momento, è ancora la nostra serie limitata stand-alone. Non abbiamo piani di espansione in questo momento.