Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo dei vecchi personaggi ad apparire è ovviamente Obi-Wan Kenobi, che ha ormai cambiato il nome in Ben e lavora in una delle fabbriche di Tatooine.

Su Alderaan intanto, dove facciamo la conoscenza di una piccola Leia, al cui fianco c’è il drone LOLA che ha debuttato nello spot Volkswagen

Di nuovo su Tatooine, Kenobi sta osservando il piccolo Luke, in un frame successivo appare anche zia Beru al fianco di Zio Owen.

Zio Owen raggiunge poi Kenobi alla stalla di Eopie, lo snoot del deserto. L’uomo intima il Jedi a lasciarli in pace.

Di nuovo su Alderaan, vediamo la piccola Leia al fianco dei genitori adottivi, con Jimmy Smits che torna a prestare il volto a Bail Organa.

Nel party successivo vediamo C3PO, a cui ricordiamo è stata cancellata la memoria, e grazie ai titoli di coda sappiamo che è interpretato da Anthony Daniels.

Per salvare la giovane Leia, Kenobi recupera le spade laser dal deserto di Tatooine.

Quando Obi-Wan inizia a cercare Leia, incontra un clone della 501esima divisione in disgrazia. Non crediamo si tratti di Rex (lo avrebbe riconosciuto) ma è probabilmente un pretesto per fare un cameo di Temuera Morrison. Il clone in questione potrebbe non avere più il chip di controllo.

Un salto alla fine del secondo episodio, dove in una vasca rigenerativa, Anakin Skywalker, ormai Darth Vader, riapre gli occhi percependo Obi-Wan.

