In preparazione al debutto di, previsto per domani 27 maggio su, è stato pubblicato un utile videodelle precedenti apparizioni live action del maestro Jedi.

Il filmato ripercorre gli eventi a partire dal primo incontro con Anakin Skywalker in Star Wars Episodio I, gli scontri con Maul, con il Conte Dooku, l’Ordine 66 e il tradimento dello stesso Anakin. Lo scontro con il suo padawan, la scelta di esiliarsi su Tatooine per proteggere il piccolo Luke, tutte le scelte che hanno condotto all’attesa mini-serie in sei episodi che debutterà nella giornata di domani su Disney+. Purtroppo non è presente neanche una scena dalle due serie animate di Star Wars, nonostante Obi-Wan appaia in entrambe.

Potete vedere il video nel tweet qui sotto:

"Obi-Wan. Now that’s a name I've not heard in a long time." Start streaming #ObiWanKenobi this Friday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/df5JjViW9D — Obi-Wan Kenobi (@obiwankenobi) May 26, 2022

Il cast di Obi-Wan Kenobi comprende: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. La storia racconterà quanto accaduto al cavaliere jedi dopo lo scontro con il suo ex padawan Anakin, interpretato ancora una volta da Hayden Christensen.

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ domani 27 maggio con un doppio episodio.

