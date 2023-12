Nel corso del fine settimana, Obliterated – Una notte da panico, la nuova serie ideata dai creatori di Cobra Kai, è diventata la più vista al mondo su Netflix come vi abbiamo spiegato nel nostro abituale resoconto domenicale (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

La serie è ricca di azione iperbolica e momenti davvero eccessivi in cui i personaggi non si risparmiano nulla in materia di assunzione di droghe, alcolici e pratiche sessuali. Proprio per questo in Obliterated – Una notte da panico c’è anche un discreto tasso di nudità integrale e, come hanno spiegato gli showrunner Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald nel corso di un’intervista, il full frontal di C. Thomas Howell, interprete dell’artificiere Haggerty, è stato ottenuto senza l’ausilio di una protesi atta a mascherare la nudità dell’attore. Anche se all’inizio era effettivamente previsto che indossasse un pene finto, l’attore ha poi deciso di “dare tutto sé stesso”, una scelta, questa, che ha comportato anche delle modifiche nel suo contratto che era stato appunto firmato senza che il full frontal fosse autentico fosse previsto.

È vero. Quello che vedi nello show è reale. Ma ho un aneddoto divertente da raccontare circa quello che c’è dietro. Nel primo episodio, vedi davvero “molto” di C Thomas Howell e avevamo speso ben $10.000 per realizzare un protesi per lui. Poi la mattina mi chiama e mi dice “Sai cosa, fratello? Se devo fare questa roba voglio andare fino in fondo. Voglio farlo davvero”. Al che noi “Ma hai firmato la clausola sulla nudità che dice che devi indossare la protesi!”. E lui ancora: “Digli che non lo farò. Digli che non la indosserò”. E noi ancora “Fantastico! È ancora meglio”. A quel punto Sony e Netflix hanno dovuto far muovere velocemente i loro avvocati e modificare rapidamente la sua clausola sulla nudità. Lui l’ha firmata e il resto è storia.

Obliterated – Una notte da panico, la sinossi ufficiale

Obliterated – Una notte da panico” è una commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso, quindi scopre che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l’effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

