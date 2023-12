Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Qui per i dettagli: Netflix cambia metrica per le Top10, Mercoledì batte Stranger Things 4

Questo weekend, in vetta alla classifica delle serie più viste in Italia su Netflix, troviamo la nuova serie originale Netflix Obliterated – Una notte da panico con Shelley Hennig e Nick Zano. Al secondo posto resiste la nuova serie drammatica svedese Una famiglia quasi normale che segue i tre punti di vista di una famiglia coinvolta in un’indagine per omicidio. Nel corso dei suoi primi quattro giorni di sfruttamento, la serie ha ottenuto un ottimo risultato: 6,400,000 di visualizzazioni (29,000,000 di ore viste). Senza alcun dubbio a riguardo, avevamo predetto correttamente che Squid Game: La sfida avrebbe debuttato in grande stile in tutto il mondo e così è stato. Il reality ispirato all’omonima serie tv dove centinaia di persone da tutto il mondo partecipano a una competizione in stile “Squid Game” per avere la possibilità di vincere il più grande montepremi nella storia dei reality, infatti, ha debuttato con 20,100,000 visualizzazioni in tutto il mondo (85,700,000 di ore viste). Quarto posto per Bad Surgeon: il caso Paolo Macchiarini. La docuserie in tre episodi ha ottenuto un ottimo riscontro in molti paesi del mondo, USA compresi. Scende in quinta posizione Suburræterna, la serie originale Netflix italiana con Giacomo Ferrara che nel corso della sua seconda settimana è rimasta in top 10 tra le serie in lingua non in inglese più viste al mondo con 1,200,000 visualizzazioni (7,400,000 ore viste). Ottima tenuta per Un professore che si conferma al sesto posto: attualmente stanno andando in onda su Rai Uno gli episodi inediti della seconda stagione. Scende al settimo posto la prima parte dell’ultima stagione di The Crown, che nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento ha ottenuto 8,800,000 visualizzazioni in tutto il mondo (29,300,000 di ore viste). Calcolando che vengono conteggiati solo quattro episodi, la tenuta è buona. Ritorna in top 10 Virgin River all’ottavo posto, ritornata in top 10 grazie ai due nuovi episodi natalizi. Fanalino di coda per My Demon, la serie coreana con Song Kang e Il codice del crimine, una serie ispirata a crimini realmente accaduti che segue le le strategie creative di agenti federali che ricostruiscono le origini di reati commessi tra Brasile e Paraguay.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Obliterated – Una notte da panico (Originale Netflix) Una famiglia quasi normale (Originale Netflix) Squid Game: La sfida (Originale Netflix) Bad Surgeon: il caso Paolo Macchiarini (Originale Netflix) Suburræterna (Originale Netflix) Un professore The Crown (Originale Netflix) Virgin River (Originale Netflix) My Demon (Originale Netflix) Il codice del crimine (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Unica (Originale Netflix) Family Switch (Originale Netflix) American Assassin La tavola di Natale Leo (Originale Netflix) Di ritorno per Natale Natale tutto incluso Il Grinch 10 giorni con Babbo Natale (Originale Netflix) Parenti Serpenti

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie tv Film 1 Bad Surgeon: il caso Paolo Macchiarini Family Switch 2 Squid Game: La sfida Leo 3 Obliterated – Una notte da panico Hunter Killer 4 Young Sheldon The Meg 5 Virgin River May December 6 First Wives Club The Silencing 7 Una famiglia quasi normale She’s the Man 8 The Crown DC League of Super-Pets 9 The Great British Bake Off Lucy 10 Matt Rife: Natural Selection The Secret: Dare to Dream

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 3 dicembre 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 3 dicembre 2023:

I film e le serie imperdibili