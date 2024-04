Park Chan-wook sta lavorando allo sviluppo di una serie tratta da Oldboy, progetto che verrà realizzato in collaborazione con Lionsgate in lingua inglese.

Il regista sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Syd Lim.

Scott Herbst, vice presidente di Lionsgate TV, ha dichiarato:

Park è uno dei narratori più visionari della nostra generazione e siamo entusiasti nel collaborare con lui nel portare questo capolavoro cinematografico sullo schermo televisivo. Questa serie che adatta Oldboy proporrà il potere emotivo, le iconiche scene di combattimento e lo stile viscerale che hanno reso il film un classico.

Il filmmaker coreano ha aggiunto:

Lionsgate Television condivide la mia visione creativa per portare Oldboy nel mondo della televisione. Non vedo l’ora di lavorare con uno studio il cui marchio significa una narrazione coraggiosa, originale e che si assume dei rischi.

Oldboy, nel 2004, ha conquistato il Grand Prix al Festival di Cannes, ed è un adattamento dell’omonimo manga. Al centro della trama c’è un uomo che esce di prigione dopo 15 anni, scoprendo che ha cinque giorni per compiere una missione inaspettata.

Park Chan-wook ha recentemente prodotto e diretto al serie Il Simpatizzante, con star Robert Downey Jr.

Che ne pensate della scelta di adattare in una serie il film Oldboy?

Fonte: The Wrap