In onda su SKY e NOW dal 9 giugno 2021

Kate Winslet è tornata a parlare della possibilità che venga realizzata una stagione 2 della serie Omicidio a Easttown.

L’attrice, intervistata da The Hollywood Reporter, ha smorzato il possibile entusiasmo dei fan spiegando:

Al momento, mano sul cuore, non ho avuto da un po’ di tempo una conversazione attiva con nessuno tra le fila di HBO per quanto riguarda una possibile stagione 2.

Winslet ha aggiunto:

Quello non vuole per forza dire qualcosa. Ma significa decisamente che non sto mentendo. Semplicemente non se ne è parlato.

La storia di Omicidio a Easttown, andata in onda in Italia su Sky e NOW, è ambientata nei sobborghi di Philadelphia. Protagonista la disincantata detective Mare Sheehan, che si ritrova a indagare sull’omicidio di una giovanissima ragazza madre in un momento in cui deve affrontare anche una serie di problemi personali legati al suo travagliato passato più recente. Mare, che è una piccola celebrità locale grazie a un tiro da record durante una partita di basket del liceo un quarto di secolo prima, nel frattempo è tormentata pure da un altro caso vecchio ormai di un anno e mai risolto, la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola. Un caso che l’ha messa a dura prova e che ha spaccato la comunità, sempre più scettica sulle sue capacità.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Kate Winslet non abbia alcun aggiornamento sulla stagione 2 di Omicidio a Easttown?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: The Hollywood Reporter