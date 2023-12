Questa domenica Shueisha ha annunciato The One Piece, un remake dell’anime curato da WIT Studios per Netflix.

La nuova serie sarà disponibile su Netflix, mentre Toei Animation porterà invece avanti il ​​lavoro con l’anime originale.

Con un post su Twitter, un animatore di One Piece noto come tatman35 ha parlato del suo dispiacere nel capire che ci sarà in futuro un remake del suo lavoro:

Quale sarà il nuovo remake dell’anime attualmente in onda? Mi dispiace un po’ che il valore della serie accumulata fino ad ora possa diminuire.

La serie sarà prodotta da WIT Studio, nota per il suo lavoro su anime di successo come SPY x FAMILY e Attack on Titan, in collaborazione con Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co.

Il progetto promette di differenziarsi dalla serie anime televisiva in corso da oltre due decenni, offrendo agli spettatori un’esperienza fresca, ma al contempo familiare. Utilizzerà tecnologie visive all’avanguardia per rimmaginare le avventure di Luffy attraverso l’amata saga di East Blue.

Basato sul manga di Eiichiro Oda, One Piece segue le avventure ultraterrene di Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) e della sua ciurma di pirati che esplorano isole esotiche e oceani infiniti alla ricerca del tesoro più prezioso, “One Piece”, per diventare il prossimo Re dei Pirati.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili