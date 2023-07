Il cast di doppiatori originale giapponese dell’anime di One Piece ha commentato le proprie contro-parti nel live-action di Netflix.

La prima a parlare è I pensieri di Mayumi Tanaki, doppiatrice di Luffy, che si è espressa su Inaki Godoi e sul mondo di One Piece in generale:

Ho interpretato Luffy per più di 23 anni, ma penso che tutti abbiano il proprio Luffy nel cuore. Anche la versione live-action interpretata da Inaki è divertente. Sono anche in grado di doppiare Luffy per il live-action, sono davvero felice. Con One Piece, le parole che risuonano e il modo in cui le vediamo sono diverse a seconda della situazione e della posizione. Scopriremo nuove cose ancora e ancora. Sarei felice se le persone che non hanno ancora toccato One Piece, indipendentemente dall’età o dal sesso, volessero diventare uno dei nostri nakama da qui in poi.