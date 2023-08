Il produttore Marty Edelstein ha spiegato in che modo gli errori compiuti nella realizzazione della serie live-action di Cowboy Bebop non sono stati ripetuti con One Piece, show prodotto da Tomorrow Studios.

In un’intervista rilasciata a Variety si spiega infatti:

Quello che abbiamo imparato è che i fan si aspettano che sia rispettoso nei confronti del materiale originale. Mentre leggevamo i commenti c’era sempre ‘Non hanno realizzato questo personaggio come questo e quello’… Ci ha realmente insegnato molto di quello che dovevamo fare con questa serie.

Becky Clemens, presidente di Tomorrow Studios, ha aggiunto:

L’obiettivo di tutti è diventato assicurarci che quando si sarebbe guardato lo show la sensazione sarebbe stata che è una versione live-action del manga, come un altro fiore all’occhiello dell’eredità di Oda. Che le persone lo vedessero in un altro genere, ma avessero la stessa reazione e gli stessi sentimenti nei confronti della narrazione.

La produzione, che ha dovuto affrontare anche gli ostacoli legati alla pandemia, ha portato il cast e la troupe in Sud Africa, dove sono stati girati gli episodi, e ha avuto l’approvazione di Oda durante tutte le fasi della realizzazione.

Friedlander ha aggiunto:

Non si può fare tutto giusto ogni volta. Speri che accada con la passione creativa e i narratori con cui lavori. Ed è quello per cui sono qui, per sostenere gli storyteller e come interpretano, adattano e vivono una proprietà intellettuale. Penso che abbiamo avuto una serie notevole di successi quando si pensa al fatto che solo l’anno scorso abbiamo proposto The Sandman e Wednesday. E penso che siamo riusciti ad adattare alcuni di questi marchi in qualcosa di straordinario e inaspettato, e che onori realmente ciò che è.

Fonte: Variety



